Перед пресс-конференцией Путина на связь с журналистами вышел Песков

Фото: Дарья Пинегина

В Нижнем Новгороде в зал для пресс-конференции президента России Владимира Путина запустили журналистов. На связь с представителями СМИ вышел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сейчас он инструктирует операторов о том, как показывать залы с журналистами.

Фото: Дарья Пинегина

«Давайте поддерживать динамику», — сказал он.

Фото: Дарья Пинегина

Сейчас идет инструктаж по поводу того, как вести себя на площадке. Всем журналистам в обязательном порядке раздали специальные портфели и запасные маски, которые представители СМИ должны заменить по ходу мероприятия. Главный режиссер мероприятия отметил, что президент России Владимир Путин будет постоянно видеть, что происходит в зале конференции.

Фото: Дарья Пинегина

Напомним, что сегодня пройдет ежегодная пресс-конференция главы государства. В этом году из-за пандемии коронавируса формат встречи претерпел существенные изменения — она пройдет в режиме онлайн, глава государства ответит на вопросы не только журналистов, но и простых граждан. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме.



Ольга Плешкова