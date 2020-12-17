Сегодня пройдет ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Сегодня президент России Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию. В этом году из-за пандемии коронавируса формат встречи претерпел существенные изменения — она пройдет в режиме онлайн, глава государства ответит на вопросы не только журналистов, но и простых граждан, которые отправляли обращения через специальное приложение.

Большинство региональных журналистов собрали в центрах их федеральных округов — президент выйдет с ними на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. В частности, пресса со всего Поволжья собралась в Нижнем Новгороде.

Фото: realnoevremya.ru

За день до мероприятия у журналистов взяли тесты на коронавирус.

Напомним, первый раз Владимир Путин встретился с прессой в 2001 году. Всего состоялось 15 таких пресс-конференций: семь в 2001—2008 годах (за исключением 2005 года) и восемь в последующие годы. Самой продолжительной — 4 часа 40 минут — была пресс-конференция 2008 года.

Подробнее о том, как организована пресс-конференция главы государства в 2020 году читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова