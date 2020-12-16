В казанском парке возле ДК химиков откроется каток

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Казани этой зимой в парке «Сосновая роща» возле ДК химиков откроется небольшой каток с пунктом проката. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов в Instagram.

Дата открытия не уточняется. Как и в парке «Черное озеро», елка будет установлена посредине катка.

Фото: скриншот/instagram.com/park.kzn

В минувшие выходные бесплатный каток открылся на территории Раифского монастыря.

Подробнее о том, какие развлекательные мероприятия ждут казанцев и гостей города в парках и скверах столицы Татарстана — в материале «Реального времени».