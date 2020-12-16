В казанском парке возле ДК химиков откроется каток
В Казани этой зимой в парке «Сосновая роща» возле ДК химиков откроется небольшой каток с пунктом проката. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов в Instagram.
Дата открытия не уточняется. Как и в парке «Черное озеро», елка будет установлена посредине катка.
В минувшие выходные бесплатный каток открылся на территории Раифского монастыря.
Подробнее о том, какие развлекательные мероприятия ждут казанцев и гостей города в парках и скверах столицы Татарстана — в материале «Реального времени».ОбществоИнфраструктура Татарстан
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