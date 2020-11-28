Казанские парки начали украшать к Новому году — фото
В Казани минувшим вечером в парках начали устанавливать новогоднюю иллюминацию. Об этом сообщила дирекция парков и скверов столицы Татарстана в своем Instagram.
В парке «Сосновая роща» возле ДК «Химиков» начали ставить елку.
В парке «Черное озеро» начался монтаж оборудования от итальянской компании Festi Group. Аналогичные арки установили на улице Баумана на этой неделе. Каток в парке планируется открыть в середине декабря. Кроме того, впервые на «Черном озере» новогоднюю елку установят на льду.
В парке им. Горького уже развесили гирлянды на деревьях.
Ранее выяснилось, что в Татарстане на проведение республиканской елки потратят 36 млн рублей.
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