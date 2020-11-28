Казанские парки начали украшать к Новому году — фото

В Казани минувшим вечером в парках начали устанавливать новогоднюю иллюминацию. Об этом сообщила дирекция парков и скверов столицы Татарстана в своем Instagram.

В парке «Сосновая роща» возле ДК «Химиков» начали ставить елку.

Фото: instagram.com/park.kzn

В парке «Черное озеро» начался монтаж оборудования от итальянской компании Festi Group. Аналогичные арки установили на улице Баумана на этой неделе. Каток в парке планируется открыть в середине декабря. Кроме того, впервые на «Черном озере» новогоднюю елку установят на льду.

Фото: instagram.com/park.kzn

Фото: instagram.com/park.kzn

В парке им. Горького уже развесили гирлянды на деревьях.

Фото: instagram.com/park.kzn

Ранее выяснилось, что в Татарстане на проведение республиканской елки потратят 36 млн рублей.

Татьяна Леухина