В Татарстане на Раифском озере открылся бесплатный открытый каток

В субботу, 12 декабря, на территории Раифского монастыря, расположенного в 40 км от Казани, открылся каток под открытым небом. Послушники святой обители уже очистили от снега лед на Раифском озере.

Посетителям будут предоставляться коньки и необходимое снаряжение. На расчищенной площадке установили ворота для игры в хоккей и фишки для фигурного катания. На берегу устроены специальные кабинки для переобувания. В вечернее время каток освещен.

Недалеко от катка располагается кафе «Монастырская трапеза». Каток открыт ежедневно с 10 до 20 часов, в выходные и праздничные дни — до 23 часов.

«Из-за аномальных морозов в начале зимы вода в Раифском озере промерзла на толщину более 30 см., что обеспечивает безопасное групповое нахождение людей на льду, а уличное исполнение катка и мест переодевания минимизирует риск распространения коронавирусной инфекции», — приводит пресс-служба Раифского монастыря слова игумена Гавриила.

На прошлой неделе в парке «Черное озеро» начали заливать каток.