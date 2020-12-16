Глава Минцифры Татарстана рассказал о районах республики, где не было сотовой связи

До текущего года возможность воспользоваться сотовой связью отсутствовала в 14 населенных пунктах Татарстана. Об этом рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Сейчас сотовая связь доступна в восьми из них.

— Вы только представьте! И это в 21 веке. И мы в работе с оператором связи в восьми населенных пунктах дали людям возможность позвонить, — сказал он в ходе прямого эфира.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре Минцифры России утвердило перечень населенных пунктов, в которые будут проведены интернет и сотовая связь. В списке оказались 755 татарстанских сел и деревень из всех 43 районов республики.



Татьяна Леухина