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Глава Минцифры Татарстана рассказал о районах республики, где не было сотовой связи

17:49, 16.12.2020
Глава Минцифры Татарстана рассказал о районах республики, где не было сотовой связи
Фото: digital.tatarstan.ru

До текущего года возможность воспользоваться сотовой связью отсутствовала в 14 населенных пунктах Татарстана. Об этом рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Сейчас сотовая связь доступна в восьми из них.

— Вы только представьте! И это в 21 веке. И мы в работе с оператором связи в восьми населенных пунктах дали людям возможность позвонить, — сказал он в ходе прямого эфира.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре Минцифры России утвердило перечень населенных пунктов, в которые будут проведены интернет и сотовая связь. В списке оказались 755 татарстанских сел и деревень из всех 43 районов республики.

Татьяна Леухина
ОбществоТехнологииВласть Татарстан
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