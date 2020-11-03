В 755 селах Татарстана появится интернет

Министерство цифрового развития России утвердило перечень населенных пунктов, в которые будут проведены интернет и сотовая связь. В списке оказались 755 татарстанских сел и деревень из всех 43 районов республики.

Также качественная сотовая связь появится в восьми населенных пунктах Татарстана: селах Старая Тахтала, Удмуртские Ташлы, Ключи, Верхняя Шунь, Елаур, Новая Тумба, Чувашский Тимерлек, Монастырское.

digital.tatarstan.ru

Села подключат к интернету в рамках закона «О связи», согласно которому в населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек, должны быть точки доступа к Wi-Fi, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Ранее для татарстанцев в системе «Народный контроль» появились три категории по направлению «Твердые коммунальные отходы» (ТКО).

