Кинокартина «Зулейха открывает глаза» вошла в список самых популярных сериалов года

Фото: кадр сериала "Зулейха открывает глаза"

Сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной вошел в список самых популярных сериалов 2020 года. Рейтинг составил «Кино Mail.ru», основываясь на мнении и активностях пользователей.

Номинацию «Лучший фильм» получила кинокартина «Джентельмены». Самым популярным фильмом признан «Холоп». Среди отмеченных зрителями сериалы «Перевал Дятлова», «Ход королевы», «Чики» и «Зулейха открывает глаза», сообщается на сайте.



Фото: кадр сериала «Зулейха открывает глаза»

Напомним, что вышедший в апреле сериал «Зулейха открывает глаза» по роману казанской писательницы Гузель Яхиной вызвал шквал критики. Им возмущались историки, татарские националисты и сторонники левой идеологии.



Ранее сообщалось, что книга «Зулейха открывает глаза» вошла в список самых популярных у россиян электронных и аудиокниг в 2020 году.



Ольга Плешкова