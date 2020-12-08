«Зулейха открывает глаза» вошла в список самых популярных у россиян электронных и аудиокниг в 2020 году

В 2020 году у россиян популярными среди электронных и аудиокниг были «Расширить сознание легально» Владислава Гайдукевича, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. Об этом свидетельствуют данные исследования группы компаний «ЛитРес».

В топ-10 рейтинга вошли следующие произведения: аудиокнига «Подсознание может все!» Джона Кехо, детектив Александры Марининой «Безупречная репутация», Виктор Пелевин и «Непобедимое солнце», «Пять языков любви» американского автора Гэри Чепмена, «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку» Анастасии Залоги, детектив «Внутри убийцы» Майка Омера, знаменитая антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла, аудиокнига «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ной Харрари и «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской.

Фото: pxhere.com

Как следует из рейтинга книжного сервиса MyBook, наибольшей популярностью у россиян в этом году пользовались книги по психологии и личностному развитию, произведения по бизнесу и истории и классическая литература.

Самые популярные авторы — Стивен Кинг, Борис Акунин и Джен Синсеро. Книга года на сервисе — «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона в аудиоформате.

А в рамках проекта «ЛитРес: Библиотека», помогающего государственным публичным библиотекам в России выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги, успехом пользовалась книга-бестселлер «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной.

В топ-5 популярных книг оказались «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро, Михаил Лабковский «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и детектив «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидеса, передает «РИА Новости».

Ранее опрос показал, что россияне хотели бы добавить в школьную программу по литературе произведения о Гарри Поттере и роман «Зулейха открывает глаза».

Татьяна Леухина