В Вахитовском районе Казани почти на сутки отключат воду

Фото: Олег Тихонов (архив)

Завтра, 16 декабря, в некоторых домах Вахитовского района Казани сутки не будет воды. Это связано с работами на сетях водопровода.

С 9.00 16 декабря до 6.00 17 декабря воду отключат по следующим адресам: улица Вишневского, нечетные номера домов от №53/2 до №61, улица Амирхана Еники, 2/53, 2а (детский сад), 4/2, 5, 5а, 6/1, 8, 21, 23 (школа №98), улица Рабочей Молодежи, 11, а также в домах по улицам Бойничная, Задне-Бойничная, Заслонова, Нестеровский Овраг, Нестеровский Спуск, сообщается на сайте мэрии города.

Сегодня воду отключили в поселках в Кировском районе Казани. Ее дадут в 9:00 16 декабря.

