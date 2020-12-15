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В Татарстане за сутки выявили 96 новых случаев коронавируса

11:45, 15.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 96 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 96 новых случаев коронавируса, все контактные. 17 человек госпитализированы, 79 лечатся дома. Об этом сообщает республиканский оперштаб.

Всего на 14 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 693 случая COVID-19. Выздоровел за весь период 10 251 человек, в том числе 92 за минувшие сутки. Умерли за весь период 164 человека.

Больше всего заболевших в Казани — 44, в Челнах — 14. Семь случаев заражения зафиксировано в Нижнекамске, по четыре в Альметьевском и Тукаевском районах. В Верхнеуслонском районе три случая, по два — в Бугульминском, Буинском, Елабужском, Мамадышском, Нурлатском, Чистопольском и Сабинском районах. По одному — в Алькеевском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском и Новошешминском районах.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера сообщалось о 95 новых случаях коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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