За сутки в Татарстане выявили 95 новых случаев коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 94 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике нарастающим итогом подтверждено 11 597 случаев. Об этом сообщила замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Количество выявленных случаев на 100 тысяч населения — 316,4 случая. В декабре среднее число случаев составляет 90, это на 73% выше аналогичного периода ноября.

Фото: Ринат Назметдинов

Она отметила снижение тяжелых форм коронавируса составляет 15%, внебольничных пневмоний — 10%.