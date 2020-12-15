Главное к утру: дефицита продуктов не будет, очередь в казанском аэропорту и новый штамм коронавируса
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 15 декабря:
- Статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что в России не будет дефицита социально значимых товаров после стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Он подчеркнул, что запасов продуктов на складах не стало меньше.
- Новым заместителем председателя Верховного суда РТ может стать 46-летний казанский судья Эдуард Каминский. Накануне на этот пост его рекомендовала Высшая квалифколлегия судей РФ, сообщают источники «Реального времени».
- Очевидцы засняли очереди на сдачу теста на COVID-19 в казанском аэропорту. Фото опубликовано в соцсетях. На нем видно большое скопление людей. Многие стоят в очереди без средств индивидуальной защиты.
- В Великобритании обнаружена новая разновидность коронавируса, которая распространяется быстрее. Об этом заявил министр здравоохранения Мэттью Хэнкок. Новым штаммом заражены уже более тысячи человек в 60 районах преимущественно на юге Англии.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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