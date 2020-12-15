Минпромторг России: дефицита значимых товаров после стабилизации цен не будет

В России не будет дефицита социально значимых товаров после стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Он подчеркнул, что запасов продуктов на складах не стало меньше.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Всего более чем достаточно. По основной потребительской корзине торговыми сетями еще с весны сформированы минимум двухмесячные запасы. Дефицита с фиксацией цен на социально значимые товары не будет, — сказал Евтухов в эфире телеканала «Россия 24». (цитата по «РИА Новости»)

Сегодня в Казани и Челнах сотрудники прокуратуры и антимонопольной службы проверили цены в продуктовых магазинах города. Они будут отслеживать всю цепочку ценообразования: оптовиков, перекупщиков и розничное звено.



Татьяна Леухина