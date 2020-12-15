Новости общества

00:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В зампреды Верховного суда Татарстана рекомендовали бывшего следователя

00:04, 15.12.2020
В зампреды Верховного суда Татарстана рекомендовали бывшего следователя
Фото: судьи-россии

Новым заместителем председателя Верховного суда РТ может стать 46-летний казанский судья Эдуард Каминский. Накануне на этот пост его рекомендовала Высшая квалифколлегия судей РФ, сообщают источники «Реального времени».

В связи с пандемией коронавируса два татарстанских претендента участвовали в заседании ВККС РФ путем видеоконференцсвязи. Напомним, наравне с Каминским за рекомендацией на ключевой пост обращался председатель Совета судей Татарстана Роман Гафаров, ранее отработавший 6 лет в качестве зампреда по административным делам ВС РТ.

Процедура судейских выборов на этом не заканчивается. После ВВКС свое слово должна сказать кадровая комиссия при президенте России.

Эдуард Каминский с 2014 года возглавляет судебный состав коллегии по административным делам Верховного суда Татарстана. В судейскую мантию он облачился 17 лет назад, до этого носил мундир прокурора и следователя в Альметьевске и Казани, был следователем по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ.

Справка

Эдуард Станиславович Каминский

  • Родился 1 ноября 1974 год
  • С декабря 1996 года — помощник Альметьевского городского прокурора
  • С октября 1997 года — старший следователь Альметьевской городской прокуратуры
  • С октября 2000 года — старший следователь прокуратуры Казани
  • С марта 2002 года — после ликвидации прокуратуры Казани назначен старшим следователем прокуратуры Советского района Казани
  • с июля 2002 года — следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ
  • С августа 2003 года — судья Вахитовского районного суда Казани
  • С августа 2011 года — зампред Кировского районного суда Казани
  • С октября 2012 года — судья Верховного суда РТ
  • С 2014 года — председатель судебного состава коллегии по административным делам Верховного Суда РТ

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем