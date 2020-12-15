В зампреды Верховного суда Татарстана рекомендовали бывшего следователя

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Новым заместителем председателя Верховного суда РТ может стать 46-летний казанский судья Эдуард Каминский. Накануне на этот пост его рекомендовала Высшая квалифколлегия судей РФ, сообщают источники «Реального времени».



В связи с пандемией коронавируса два татарстанских претендента участвовали в заседании ВККС РФ путем видеоконференцсвязи. Напомним, наравне с Каминским за рекомендацией на ключевой пост обращался председатель Совета судей Татарстана Роман Гафаров, ранее отработавший 6 лет в качестве зампреда по административным делам ВС РТ.

Процедура судейских выборов на этом не заканчивается. После ВВКС свое слово должна сказать кадровая комиссия при президенте России.

Эдуард Каминский с 2014 года возглавляет судебный состав коллегии по административным делам Верховного суда Татарстана. В судейскую мантию он облачился 17 лет назад, до этого носил мундир прокурора и следователя в Альметьевске и Казани, был следователем по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ.