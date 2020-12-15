В зампреды Верховного суда Татарстана рекомендовали бывшего следователя
Новым заместителем председателя Верховного суда РТ может стать 46-летний казанский судья Эдуард Каминский. Накануне на этот пост его рекомендовала Высшая квалифколлегия судей РФ, сообщают источники «Реального времени».
В связи с пандемией коронавируса два татарстанских претендента участвовали в заседании ВККС РФ путем видеоконференцсвязи. Напомним, наравне с Каминским за рекомендацией на ключевой пост обращался председатель Совета судей Татарстана Роман Гафаров, ранее отработавший 6 лет в качестве зампреда по административным делам ВС РТ.
Процедура судейских выборов на этом не заканчивается. После ВВКС свое слово должна сказать кадровая комиссия при президенте России.
Эдуард Каминский с 2014 года возглавляет судебный состав коллегии по административным делам Верховного суда Татарстана. В судейскую мантию он облачился 17 лет назад, до этого носил мундир прокурора и следователя в Альметьевске и Казани, был следователем по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ.
Справка
Эдуард Станиславович Каминский
- Родился 1 ноября 1974 год
- С декабря 1996 года — помощник Альметьевского городского прокурора
- С октября 1997 года — старший следователь Альметьевской городской прокуратуры
- С октября 2000 года — старший следователь прокуратуры Казани
- С марта 2002 года — после ликвидации прокуратуры Казани назначен старшим следователем прокуратуры Советского района Казани
- с июля 2002 года — следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ
- С августа 2003 года — судья Вахитовского районного суда Казани
- С августа 2011 года — зампред Кировского районного суда Казани
- С октября 2012 года — судья Верховного суда РТ
- С 2014 года — председатель судебного состава коллегии по административным делам Верховного Суда РТ
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