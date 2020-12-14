Центробанк выпустит памятные монеты, посвященные Казани

Центробанк в 2022 году выпустит памятные монеты, посвященные Казани. Монета войдет в серию «Города трудовой доблести». Соответствующее решение приняли на совете директоров ЦБ, говорится на сайте регулятора.

Монеты будут номиналом 10 рублей из стали с латунным гальваническим покрытием обычного качества чеканки. Тираж — до 5 млн штук каждая.

В 2021 году монеты планируется выпустить в честь Боровичей, Екатеринбурга, Иванова и Омска, в 2022 году в честь Ижевска, Иркутска и Магнитогорска.

Ранее Центробанк выпустил памятную монету к 100-летию ТАССР. Монета выполнена из серебра 925-й пробы. Ее номинал — 3 рубля.

Указ президента о присвоении Казани и еще 19 городам России звания «Город трудовой доблести» был подписан президентом России Владимиром Путиным 2 июля.