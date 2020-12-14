В Челнах прокуратура устроила проверку цен в продуктовых магазинах
В понедельник, 14 декабря, в Набережных Челнах сотрудники прокуратуры устроили рейд по магазинам для проверки цен.
Фотографии проверок распространила пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, что проблему роста стоимости продуктов на прошлой неделе затронул президент РФ Владимир Путин. Он раскритиковал правительство за падающие доходы населения и высокую инфляцию.
В ответ кабмин разработал комплекс мер, которые должны зафиксировать цены на самые необходимые товары. Однако «Реальное время» разобралось, почему в России невозможно сдержать продовольственную инфляцию.ОбществоВластьБизнесРозничная торговля Татарстан
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