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В Челнах прокуратура устроила проверку цен в продуктовых магазинах

15:18, 14.12.2020
В Челнах прокуратура устроила проверку цен в продуктовых магазинах
Фото: прокуратура Набережных Челнов

В понедельник, 14 декабря, в Набережных Челнах сотрудники прокуратуры устроили рейд по магазинам для проверки цен.

Фотографии проверок распространила пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: прокуратура Набережных Челнов

Напомним, что проблему роста стоимости продуктов на прошлой неделе затронул президент РФ Владимир Путин. Он раскритиковал правительство за падающие доходы населения и высокую инфляцию.

В ответ кабмин разработал комплекс мер, которые должны зафиксировать цены на самые необходимые товары. Однако «Реальное время» разобралось, почему в России невозможно сдержать продовольственную инфляцию.

ОбществоВластьБизнесРозничная торговля Татарстан
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