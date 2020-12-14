В Челнах прокуратура устроила проверку цен в продуктовых магазинах

Фото: прокуратура Набережных Челнов

В понедельник, 14 декабря, в Набережных Челнах сотрудники прокуратуры устроили рейд по магазинам для проверки цен.

Фотографии проверок распространила пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: прокуратура Набережных Челнов

Напомним, что проблему роста стоимости продуктов на прошлой неделе затронул президент РФ Владимир Путин. Он раскритиковал правительство за падающие доходы населения и высокую инфляцию.

В ответ кабмин разработал комплекс мер, которые должны зафиксировать цены на самые необходимые товары. Однако «Реальное время» разобралось, почему в России невозможно сдержать продовольственную инфляцию.