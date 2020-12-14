Глава Минпромторга РТ Альберт Каримов посетил этиленник «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамск с рабочим визитом прибыл заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Он посетил несколько производств ПАО «Нижнекамскнефтехим». На заводе синтетического каучука глава Минпроторга РТ встретился с рабочим коллективом компании и поздравил всех с наступающим Новым годом.

В этом году завод СК отметил свой полувековой юбилей. В настоящее время здесь функционирует 10 основных технологических цехов и 2 цеха отгрузки. На заводе выпускают каучуки марки СКИ-3, СКДН, СКД-L и ДССК. Продукция широко востребована мировыми компаниями для изготовления легковых и грузовых шин, а также резинотехнических изделий. Полимеры, выпускаемые на «Нижнекамскнефтехиме», не уступают по характеристикам зарубежным аналогам и отличаются высоким качеством. На заводе также производят изопрен, изобутилен содержащего газа, алюмоорганические соединения и продукцию малотоннажной химии.

— Год был непростой, мы находимся в новых реалиях. Никто в прошлом году и предположить не мог, что мы все будем ходить в масках на работу, что возникнет столько проблем. Эти сложности связаны не только с пандемией, наблюдается некоторое замедление глобальной экономики, автомобильной промышленности. Это сказывается на производстве синтетических каучуков. Тем не менее за всю многолетнюю историю «Нижнекамскнефтехим» проходил и не такие сложности. Вместе, дружно будем решать проблемы, достигать новых побед, строить новые планы. Я бы хотел всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья, беречь себя, смотреть за собой и окружающими. Ситуация на сегодняшний день хоть тяжелая, но стабильная. Это благодаря дисциплине и усилиям, которые в том числе прикладываются на предприятии. Желаю реализации всех намеченных планов, такой же дружной работы для дальнейшего процветания нашей республики, — пожелал нефтехимикам Альберт Каримов.

Следом заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ осмотрел ход строительства нового завода ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». Реализация проекта ведется в рамках меморандума о стратегическом сотрудничестве между группой ТАИФ и немецкой компанией Linde AG, заключенного в 2017 году на международном экономическом форуме. Запуск завода снизит экспорт нефтегазохимического сырья и увеличит выработку целевых продуктов (каучуков и пластиков) с высокой стоимостью.

Активная работа по возведению производства началась в этом году. С февраля компания Linde AG приступила к поставке оборудования. Всего с июня по декабрь было доставлено более 400 единиц оборудования, в том числе 17 единиц крупнотоннажного.

Сегодня на строительной площадке мобилизованы более 1400 сотрудников «Гемонт» и более 100 единиц строительной техники. Изготовлены 54 000 м3 железобетонных конструкций, смонтировано более 3 000 тонн металлоконструкций. На фундамент установлены 92 единицы статического оборудования, всего 109 единиц оборудования планируется установить до конца 2020 года. Ведется изготовление трубных узлов на базе перефабрикации. В настоящее время идет сборка панелей печей пиролиза.



В 2021 году планируется с апреля месяца приступить к монтажу трубопроводов и продолжить сборку металлоконструкций и установку оборудования.



— Инвестиции, которые вкладываются, то развитие, которое мы видим сегодня на площадке, приведут к созданию новой добавленной стоимости, к появлению новых

продуктов, к удвоению мощностей «Нижнекамскнефтехима». Республика будет

оказывать всяческую поддержку в реализации этого важного для экономики

республики проекта, чтобы в установленные сроки он был реализован, —

рассказал заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и

торговли РТ Альберт Каримов.

Ввод в эксплуатацию комплекса ЭП-600 запланирован на 2023 год. Здесь будут выпускать этилен в количестве 600 тысяч тонн в год, пропилен — 272 тысяч тонн в год, бензол — 248 тысяч тонн в год, бутадиен — 89 тысяч тонн в год.

Как отметил генеральный директор ПАО Айрат Сафин, запуск нового промышленного объекта позволит увеличить поступление налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а значит даст импульс для развития социальной инфраструктуры города и благополучия его жителей.