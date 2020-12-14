Жители Казани смогут приобрести елки на восьми специализированных ярмарках

В этом году на аукцион для торговли елками в Казани выставили 20 мест, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города председатель потребительского рынка Руслан Фазылзянов.

Кроме того, елки будут продавать на восьми специализированных ярмарках. В ноябре стартовал конкурс по каждой площадке, сейчас прием заявок завершен, объявил спикер. Реализацию елок начнут на этой неделе.

При тотальной инвентаризации в прошлом году было установлено, что елочные базары были на 23 локациях, однако городским службам 1 января добавилась дополнительная работа по уборке этих территорий от непроданного товара, рассказал Руслан Фазылзянов.

Он напомнил, что предприниматели обязаны соблюдать профиль торговли, обеспечивать чистоту, 31 декабря привести территорию в первоначальное состояние. Стоимость новогодней елки будет начинаться от 300 рублей, уточнил спикер. К продаже могут допускаться только деревья, выращенные в специализированных питомниках.