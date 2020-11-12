В Казани смогут разбить до 20 официальных елочных базаров
Комитет потребительского рынка Казани объявил о проведении конкурса на право стать оператором тематических ярмарок. Речь идет о елочных базарах, разбиваемых перед Новым годом.
Конкурс назначен на 16 декабря, говорится в извещении, опубликованном сегодня в сборнике документов мэрии.
Согласно документу, разыгрываются 20 площадок в различных районах города. Площадь каждой из них составляет 100 кв. м, разместиться на этом участке могут до пяти продавцов. Торговать на них можно с 21 по 31 декабря.
Авиастроительный район
- Ул. Академика Павлова, 1.
Ново-Савиновский район
- Ул. Адоратского, 12.
- Ул. Адоратского, 33а.
- Пересечение ул. Адоратского и пр. Ямашева (возле ТК «Имера»).
Вахитовский район
- Ул. Чехова, 2.
Приволжский район
- Ул. Р. Зорге, 68.
- Ул. Р. Зорге, 75.
- Пр. Победы, 17.
- Пр. Победы, 56.
- Ул. Ю. Фучика, 105а.
- Ул. Р. Зорге, 101.
- Ул. Х. Мавлютова, 17.
- Ул. В. Кулагина, 6.
Московский район
- Ул. Восстания, 83 (территория, прилегающая к ТЦ «Удача»).
- Ул. Декабристов, 114.
- Ул. Декабристов, 133.
Советский район
- Ул. Пионерская, 9а.
- Ул. Родины, 33а.
- Ул. Академика Сахарова, 13а.
- Ул. Краснококшайская, 150/2.
В прошлом году «Реальное время» писало, что из 30 аукционов на право занять площадки на 25 никто не заявился. В Казни елками торгуют нелегально, несмотря на усилия городских властей.ОбществоБизнес Татарстан
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