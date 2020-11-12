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В Казани смогут разбить до 20 официальных елочных базаров

14:21, 12.11.2020
В Казани смогут разбить до 20 официальных елочных базаров
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Комитет потребительского рынка Казани объявил о проведении конкурса на право стать оператором тематических ярмарок. Речь идет о елочных базарах, разбиваемых перед Новым годом.

Конкурс назначен на 16 декабря, говорится в извещении, опубликованном сегодня в сборнике документов мэрии.

Согласно документу, разыгрываются 20 площадок в различных районах города. Площадь каждой из них составляет 100 кв. м, разместиться на этом участке могут до пяти продавцов. Торговать на них можно с 21 по 31 декабря.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Авиастроительный район

  • Ул. Академика Павлова, 1.

Ново-Савиновский район

  • Ул. Адоратского, 12.
  • Ул. Адоратского, 33а.
  • Пересечение ул. Адоратского и пр. Ямашева (возле ТК «Имера»).

Вахитовский район

  • Ул. Чехова, 2.

Приволжский район

  • Ул. Р. Зорге, 68.
  • Ул. Р. Зорге, 75.
  • Пр. Победы, 17.
  • Пр. Победы, 56.
  • Ул. Ю. Фучика, 105а.
  • Ул. Р. Зорге, 101.
  • Ул. Х. Мавлютова, 17.
  • Ул. В. Кулагина, 6.

Московский район

  • Ул. Восстания, 83 (территория, прилегающая к ТЦ «Удача»).
  • Ул. Декабристов, 114.
  • Ул. Декабристов, 133.

Советский район

  • Ул. Пионерская, 9а.
  • Ул. Родины, 33а.
  • Ул. Академика Сахарова, 13а.
  • Ул. Краснококшайская, 150/2.

В прошлом году «Реальное время» писало, что из 30 аукционов на право занять площадки на 25 никто не заявился. В Казни елками торгуют нелегально, несмотря на усилия городских властей.

ОбществоБизнес Татарстан
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