В Казани смогут разбить до 20 официальных елочных базаров

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Комитет потребительского рынка Казани объявил о проведении конкурса на право стать оператором тематических ярмарок. Речь идет о елочных базарах, разбиваемых перед Новым годом.

Конкурс назначен на 16 декабря, говорится в извещении, опубликованном сегодня в сборнике документов мэрии.

Согласно документу, разыгрываются 20 площадок в различных районах города. Площадь каждой из них составляет 100 кв. м, разместиться на этом участке могут до пяти продавцов. Торговать на них можно с 21 по 31 декабря.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Авиастроительный район

Ул. Академика Павлова, 1.

Ново-Савиновский район

Ул. Адоратского, 12.

Ул. Адоратского, 33а.

Пересечение ул. Адоратского и пр. Ямашева (возле ТК «Имера»).

Вахитовский район

Ул. Чехова, 2.

Приволжский район

Ул. Р. Зорге, 68.

Ул. Р. Зорге, 75.

Пр. Победы, 17.

Пр. Победы, 56.

Ул. Ю. Фучика, 105а.

Ул. Р. Зорге, 101.

Ул. Х. Мавлютова, 17.

Ул. В. Кулагина, 6.

Московский район

Ул. Восстания, 83 (территория, прилегающая к ТЦ «Удача»).

Ул. Декабристов, 114.

Ул. Декабристов, 133.

Советский район

Ул. Пионерская, 9а.

Ул. Родины, 33а.

Ул. Академика Сахарова, 13а.

Ул. Краснококшайская, 150/2.

В прошлом году «Реальное время» писало, что из 30 аукционов на право занять площадки на 25 никто не заявился. В Казни елками торгуют нелегально, несмотря на усилия городских властей.