В Роскачестве опровергли миф о том, держать телефон ночью рядом с кроватью вредно

Нет научного подтверждения тому, что держать телефон ночью рядом с кроватью вредно для организма. Об этом сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«В заключении ВОЗ 2014 года, суммирующем 20 лет исследований вопроса, констатируется, что не найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных телефонов», — цитирует его "Российская газета".

При этом Кузьменко рекомендовал отказаться от использования телефона пред сном из-за потенциального вреда зрению.

Фото: pxhere.com

Отметим, что ранее эксперт предупреждал, что нельзя оставлять в розетке зарядное устройство от телефона, так как это может привести к порче зарядки и даже возгоранию. Подобный случайно недавно произошел в Набережных Челнах, где пенсионерка едва не погибла из-за неисправного зарядника