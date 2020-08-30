Эксперт: не стоит оставлять в розетке зарядник без телефона

Нельзя оставлять в розетке зарядное устройство, так как это может привести к порче зарядки и даже возгоранию. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на директора института IT университета «Синергия» Станислава Косарева.

«Животные могут сжевать шнур и съесть его, а впоследствии иметь проблемы со здоровьем. Дети также тянут предметы в рот, только для детей последствия окажутся страшнее. Также не рекомендуется оставлять зарядное устройство в розетке во время грозы или сильного ветра, могут возникнуть скачки напряжения в сети», — заявил эксперт.

Также Косарев порекомендовал использовать исключительно оригинальные зарядные устройства, которые идут в комплекте с телефоном или продаются в специализированных магазинах.

Ранее эксперты сообщили, что для продления работы аккумулятора смартфона необходимо использовать его в диапазоне от зарядки от 40 до 80 процентов.

