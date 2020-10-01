В Челнах пенсионерка едва не погибла из-за неисправного зарядника

Фото: МЧС по РТ

В Набережных Челнах пожилая женщина едва не погибла из-за неисправного зарядника. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

79-летняя женщина оставила телефон заряжаться на ночь, положив его на диван. На этом же диване она и уснула. Бабушка проснулась от звука пожарного извещателя и увидела, что диван горит. При этом в силу возраста она не могла быстро передвигаться.

Женщину спасли из задымленной квартиры пожарные, ее вывели с помощью спасательного устройства капюшонного типа. Спасатели обнаружили на тумбочке поврежденный огнем телефон и зарядное устройство, на проводе было шаровидное оплавление, характерное для короткого замыкания. Женщина объяснила, что провод ранее был обмотан изолентой.



Отметим, что ранее эксперт предупреждал, что нельзя оставлять в розетке зарядное устройство, так как это может привести к порче зарядки и даже возгоранию.

