«Рубин» сыграет в гостях с «Тамбовом» в матче РПЛ

Сегодня «Рубин» сыграет в гостях с «Тамбовом» в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Казанцы после 17 сыгранных матчей набрали 24 очка и занимают 10 строчку в турнирной таблице. «Тамбов» проиграл последние 5 встреч в чемпионате, пропустив в трех крайних играх 10 голов. Тамбовчане с 12 очками идут в зоне прямого вылета, занимая 15 место в РПЛ.

У хозяев поля есть проблемы с финансированием, из-за чего несколько ведущих игроков клуба намерены бойкотировать матч с «Рубином». При этом экс-голкипер казанцев Сергей Рыжиков, ныне защищающий цвета «Тамбова» готовится выйти на поле.

В первом круге в Казани команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Встречу в Саранске будет судить бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Матч между «Тамбовом» и «Рубином» пройдет сегодня, начало игры — в 14:00 по мск.