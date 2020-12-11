Директор «Тамбова» подтвердил возможный бойкот игры с «Рубином»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил информацию о намерении ведущих футболистов команды бойкотировать матчи РПЛ из-за задержек по зарплате.

«Скорее всего, и дальше будет бойкот, потому что руководитель нашего региона на связь не выходит. Ситуация не меняется», — сказал Худяков.

Финансовые сложности начались после того, как в клубе недосчитались бюджетных денег, обещанных губернатором Александром Никитиным во время предвыборной кампании. Региональные власти перестали выходить на связь с руководством футбольной команды.

По данным прокуратуры, клуб задолжал своим футболистам свыше 115 миллионов рублей.

Фото: vk.com/fctambov68

В 17-м туре РПЛ «Тамбов» сыграл против «Спартака» (1:5) без нескольких игроков основного состава. В следующем матче в рамках чемпионата России тамбовчане сыграют с казанским «Рубином».

Подробнее о раскладах перед 18-м туром РПЛ можно почитать в материале «Реального времени».