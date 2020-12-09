Агент Сафонов: «Рыжиков не намерен расторгать контракт с «Тамбовом»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, заявил, что его клиент не обращался к нему с вопросом о расторжении контракта из-за финансовых проблем клуба.

«Сейчас речи о разрыве контракта не идет. И он не просит об этом. Сейчас поползло много слухов о том, что игроки «Тамбова» один за другим подают на разрыв контракта. Сергей не будет бежать, как крыса с корабля. Пока в клубе не скажут уходить, он не собирается», — сказал Сафонов.

Фото: Платон Шиликов (bolshoisport.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что игроки «Тамбова» могут бойкотировать игру 18-го тура РПЛ с казанским «Рубином» по причине многомесячной задержки зарплаты.