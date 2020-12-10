Матч «Рубина» против «Тамбова» рассудит Левников

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал судейские назначения на матчи 18-го тура Премьер-лиги.

Игру между «Рубином» и «Тамбовом» рассудит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. В нынешнем сезоне он судил матч казанцев против «Спартака» (0:2), в котором удалил игрока москвичей Павла Маслова.

Ранее Левников был отстранен от работы в РПЛ из-за ошибок в игре 12-го тура между «Краснодаром» и «Спартаком», после которого краснодарский клуб подал протест на судейство. Недавно он вернулся и уже отсудил встречи «Ахмат» — «Локомотив» и ЦСКА — «Химки», при этом в обеих из них возникли вопросы по судейской работе.

На центральный матч тура «Зенит» — «Динамо» назначен ростовчанин Сергей Иванов, а игру «Краснодар» — «Локомотив» обслужит бригада Владимира Москалева.