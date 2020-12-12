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В Татарстане ночью похолодает до -23 градусов

16:52, 12.12.2020
В Татарстане ночью похолодает до -23 градусов
Фото: pikist.com

Синоптики Татарстана предупредили о похолодании до -23 градусов ночью. Минимальная температура воздуха составит -12..-17˚.

При прояснениях в ночное время суток похолодает до -18..-23 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на востоке европейской части России ожидаются температурные аномалии. Холоднее всего будет в Татарстане.

Гидрометцентр Татарстана предупредил на этой неделе, что такая аномально холодная погода в республике сохранится до 14 декабря.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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