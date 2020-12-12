В Татарстане ночью похолодает до -23 градусов
Синоптики Татарстана предупредили о похолодании до -23 градусов ночью. Минимальная температура воздуха составит -12..-17˚.
При прояснениях в ночное время суток похолодает до -18..-23 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на востоке европейской части России ожидаются температурные аномалии. Холоднее всего будет в Татарстане.
Гидрометцентр Татарстана предупредил на этой неделе, что такая аномально холодная погода в республике сохранится до 14 декабря.
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