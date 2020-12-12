Аудитория «Реального времени» в 2020 году превысила 15 млн уникальных пользователей

С 1 января по 10 декабря 2020 года аудитория интернет-газеты «Реальное время» составила более 15 млн уникальных пользователей. По данным независимого счетчика Яндекс.Метрика, по сравнению с результатами аналогичного периода 2019 года она выросла более чем на 60%.

Общее количество визитов на сайт газеты с начала года составило более 30 млн, то есть в среднем каждый посетитель заходил в этом году на сайт газеты дважды. Тем временем количество просмотров страниц — более 53 млн. В среднем читатель проводит на сайте больше двух минут.

Суточная посещаемость сайта интернет-газеты превысила 100 тыс. уникальных пользователей.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что чуть менее трех месяцев назад аудитория интернет-газеты «Реальное время» в 2020 году превысила 10 млн уникальных пользователей. То есть за такое короткое время число выросло на 5 млн.

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