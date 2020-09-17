Аудитория интернет-газеты «Реальное время» в 2020 году превысила 10 млн уникальных пользователей

Аудитория интернет-газеты «Реальное время» в период с 1 января по 17 сентября 2020 года превысила отметку в 10 млн уникальных пользователей, увеличившись, по сравнению с результатами аналогичного периода 2019 года, более чем на 25%.

В среднем каждый читатель проводил на нашем сайте 2 минуты, просматривая 1,7 страницы. При этом общее количество визитов на сайт газеты с начала года приблизилось к отметке в 20 млн, а количество просмотренных читателями страниц превысило 33 миллиона.

Интернет-газета «Реальное время» в 2020 году закрепилась в топ-7 изданий, согласно рейтингу самых посещаемых сайтов в Казани в категории «Новости и СМИ». В сентябре 2020 года среднее количество читателей издания приблизилось к отметке в 100 тысяч уникальных посетителей в сутки.

Наиболее популярными материалами в текущем году стали наши публикации о социально-экономическом развитии Татарстана, распространении новой коронавирусной инфекции и связанных с нею ограничений, выход сериала «Зулейха открывает глаза» и реакция на него татарской общественности.

