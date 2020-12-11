Путин: уголовное дело по инциденту с Навальным в России возбудить пока нельзя, проверка ведется

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Совета по правам человека о невозможности на сегодняшний день возбудить в стране уголовное дело по факту инцидента с Алексеем Навальным. Стенограмма встречи опубликована в пятницу на сайте Кремля.

«Потому что если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится», — сказал он.

Путин считает, что российских специалистов стоило бы допустить к совместному расследованию обстоятельств инцидента с Навальным. «Наши готовы приехать за границу — и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает».

Путин также заявил, что Россия заинтересована в прояснении ситуации ис Навальным. По словам Путина, проблема в разрешении ситуации с Навальным состоит в том, что власти Германии, где находятся потенциальные основания для возбуждения уголовного дела, не отвечают на запросы России.