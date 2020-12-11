НАК опубликовал видео с места взрыва смертника возле здания УФСБ в Карачаево-Черкесии

Национальный антитеррористический комитет обнародовал видео с места взрыва возле Управления ФСБ в Карачаево-Черкесии. Ролик публикует «РИА Новости» в своем Telegram-канале.

Место происшествия оцепили. Рядом находятся несколько автомобилей разных силовых ведомств и оперативные сотрудники правоохранительных органов. Окровавленное тело злоумышленника лежит на земле.

Напомним, при взрыве пострадали шесть силовиков. Они получили легкие травмы. Злоумышленник взорвал себя при попытке задержания. Боевик пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия.



Татьяна Леухина