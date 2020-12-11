Прокуратура: в детсадах Аксубаевского района РТ используются тарелки с отбитыми краями

Фото: Илья Репин (архив)

Прокуратура Аксубаевского района Татарстана провела проверку организацию питания в детсадах и нашла несколько нарушений. Ведомство внесло в адрес руководителей детских садов представления, сообщили в прокуратуре РТ.



Так, в некоторых детских садах не хранили суточные пробы от каждой партии блюд. Кроме того, склады для хранения сыпучих продуктов не оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха. В некоторых учреждения были тарелки с отбитыми краями и сколами, а фактический рацион питания не соответствовал примерному утвержденному меню.

Также где-то отсутствовала горячая вода. А повара в одном детсаде были приняты на работу без гигиенического обучения — один из них еще и без обследования на стафилококк.

Ранее прокуратура Арского района Татарстана нашла нарушения в сфере питания сразу в нескольких школах. В некоторых учреждениях в столовых работали сотрудники без медкнижки, а также были продукты с истекшим сроком годности. Некоторые продукты неправильно хранились.