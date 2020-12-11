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Прокуратура: в детсадах Аксубаевского района РТ используются тарелки с отбитыми краями

12:08, 11.12.2020
Прокуратура: в детсадах Аксубаевского района РТ используются тарелки с отбитыми краями
Фото: Илья Репин (архив)

Прокуратура Аксубаевского района Татарстана провела проверку организацию питания в детсадах и нашла несколько нарушений. Ведомство внесло в адрес руководителей детских садов представления, сообщили в прокуратуре РТ.

Так, в некоторых детских садах не хранили суточные пробы от каждой партии блюд. Кроме того, склады для хранения сыпучих продуктов не оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха. В некоторых учреждения были тарелки с отбитыми краями и сколами, а фактический рацион питания не соответствовал примерному утвержденному меню.

Также где-то отсутствовала горячая вода. А повара в одном детсаде были приняты на работу без гигиенического обучения — один из них еще и без обследования на стафилококк.

Ранее прокуратура Арского района Татарстана нашла нарушения в сфере питания сразу в нескольких школах. В некоторых учреждениях в столовых работали сотрудники без медкнижки, а также были продукты с истекшим сроком годности. Некоторые продукты неправильно хранились.

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
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