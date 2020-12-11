В Татарстане может подорожать квадратный метр в 2021 году

Фото: Олег Тихонов (архив)

Эксперты рассказали, что в 2021 году Татарстане стоимость квадратного метра может вырасти на 2 тыс. рублей или меньше. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по России на первое полугодие следующего года.



В целом по стране цена «квадрата» в следующем году вырастет до 49,1 тыс. рублей, то есть на 539 рублей, по сравнению со вторым полугодием текущего года. Больше всего подорожание коснется Москвы и регионов Дальнего Востока. Снижение цен предполагается только в Бурятии.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Казани установили стоимость 1 кв. м жилья для расчета выплат молодым семьям.

Маргарита Головатенко