В Казани установили стоимость 1 кв. м жилья для расчета выплат молодым семьям

В Казани установили стоимость одного квадратного метра жилья на IV квартал 2020 года для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение квартир. Постановление исполкома Казани опубликовано в сборнике документов мэрии.

«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в г. Казани на четвертый квартал 2020 года для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилья, в размере 53 919 рублей», — говорится в документе.

Ранее в России упростили для молодых семей порядок получения социальных выплат на покупку или строительство жилья. Теперь все документы, необходимые для получения господдержки, можно подать не только лично, но и через портал госуслуг. Для этого требуется лишь наличие простой электронной подписи одного из членов семьи.

Фото: realnoevremya.ru

Также в Татарстане действует новая программа «Молодая семья» позволяет получить квартиру на выгодных условиях соципотеки. При этом отсутствует необходимость работать в бюджетной сфере — нужно только, чтобы один из супругов был младше 35 лет. Оба должны быть прописаны в Татарстане, на каждого должно приходиться не больше 18 «квадратов» жилья по прописке, а ежемесячный доход должен быть выше прожиточного минимума. За четыре месяца квартиры по программе получила 41 семья.