«Нижнекамскнефтехим» признан социально ответственным инвестором года

В Татарстане подвели итоги конкурса «Инвестор года РТ». Имена победителей были озвучены на заседании клуба инвесторов в «Казан Палас». В номинации «Социально ответственный инвестор» победу одержало ПАО «Нижнекамскнефтехим». Награду от Агентства инвестиционного развития РТ получил генеральный директор компании Айрат Сафин.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» с начала пандемии оказывает весомую помощь медицинским учреждениям республики. В апреле компания закупила на свои средства автоматизированную линию по пошиву медицинских масок. Оборудование было запущено в работу в рекордные сроки. 11 апреля его смонтировали, 12-го — линия стала выпускать продукцию, а 13 апреля прямо с конвейера нефтехимики получили первую партию медицинских масок. На третьи сутки работы было выпущено уже 4 тысячи масок. Нефтехимики справились с поставленными задачами и единственными в Республике Татарстан достигли в самые минимальные сроки проектной мощности установленной линии.

Защитными масками, выпущенными на дочернем предприятии НКНХ, были снабжены медицинские, образовательные, спортивные учреждения Татарстана. Кроме того, компания передала Нижнекамской районной больнице утилизатор опасных медицинских отходов, закупила необходимое оборудование — в мае на 8 млн рублей и на 20 млн рублей в ноябре. Для больниц РТ и Нижнекамска была оказана помощь — на 158 млн рублей.

— Я выражаю благодарность каждому инвестору нашей республики, малому и среднему предпринимателю, и, конечно же, крупным предпринимателям, которые в этом году не только сумели сохранить свой бизнес, но и нашли в себе силы помогать тем, кто слабее. В этом году впервые клуб инвесторов проводится совместно с Общественной палатой РТ под эгидой благотворительности, — отметила на итоговом заседании руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.