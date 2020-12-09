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Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса

18:12, 09.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса
Фото: mos.ru

Турция решила отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Российская вакцина — это аденовирусная вакцина. Проблема возникла из-за соответствия GLP (стандарту надлежащей лабораторной практики, — прим. ред.). По словам главы Минздрава Турции, российская вакцина не могла ей соответствовать.

«По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину», — передает его слова газета Habertürk. В Турции препарат также не смог получить лицензию.

Фото: twitter.com/sputnikvaccin

«По этой причине она вышла за рамки наших интересов», — добавил он.

Вчера Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр им. Гамалеи заявили о готовности производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украине. Они намерены подать документы для ее регистрации.

В России поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в регионы, которые еще не успели ее получить, стартуют после 10 декабря.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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