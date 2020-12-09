Новости промышленности

17:16 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Россия нарастит добычу нефти на 31% по сравнению с маем

15:57, 09.12.2020
Россия нарастит добычу нефти на 31% по сравнению с маем
Фото: realnoevremya.ru / архив

С января 2021 года Россия сможет частично восстановить добычу нефти. Новая сделка ОПЕК+ позволит стране нарастить добычу на 125 тысяч баррелей в сутки.

Это на 31% больше уровня мая 2020-го, когда были введены ограничения, рассказал вице-премьер России Александр Новак.

Фото: kremlin.ru

«Добыча в России составит с 1 января уже 625 тыс. баррелей в сутки от уровня снижения, который действовал с мая», — передает слова зампреда правительства ТАСС. По его словам, решение ОПЕК+ полностью соответствует интересам РФ.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти со следующего года. На фоне этих новостей стали расти акции «Татнефти».

ПромышленностьНефть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем