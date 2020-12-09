Россия нарастит добычу нефти на 31% по сравнению с маем

С января 2021 года Россия сможет частично восстановить добычу нефти. Новая сделка ОПЕК+ позволит стране нарастить добычу на 125 тысяч баррелей в сутки.

Это на 31% больше уровня мая 2020-го, когда были введены ограничения, рассказал вице-премьер России Александр Новак.

Фото: kremlin.ru

«Добыча в России составит с 1 января уже 625 тыс. баррелей в сутки от уровня снижения, который действовал с мая», — передает слова зампреда правительства ТАСС. По его словам, решение ОПЕК+ полностью соответствует интересам РФ.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти со следующего года. На фоне этих новостей стали расти акции «Татнефти».