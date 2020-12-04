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Промышленность

Акции «Татнефти» подорожали после сделки ОПЕК+

12:45, 04.12.2020
Акции «Татнефти» подорожали после сделки ОПЕК+
Фото: tatneft.ru

После сделки ОПЕК+ о повышении добычи нефти на 0,5 млн баррелей в сутки подорожали акции ряда нефтяных российских компаний, в том числе акции «Татнефти». Об этом сообщает РБК.

Обыкновенные акции прибавили 2,2%, теперь их стоимость составляет 507 рублей. Привилегированные акции подорожали на 1,8% — до 484 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На 2,6% подорожали акции «Лукойла» — теперь их стоимость составляет 5 182 рубля, акции «Роснефти» выросли на 2%, до 444 рублей.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились изменить условия сделки по сокращению добычи нефти. С января 2021 года они смогут нарастить добычу.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтьНефтехимияЭкономика Татарстан
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