Восемь игроков «Синтеза» приглашены в сборную России по водному поло

Восемь игроков «Синтеза» получили приглашение в сборную России по водному поло для прохождения тренировочного сбора. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Тренерский штаб во главе с Сергеем Евстигнеевым вызвал на сбор Степана Андрюкова, Игоря Бычкова, Никиту Деревянкина, Евгения Кострова, Сергея Лисунова, Даниила Пронина, Ивана Сучкова и Романа Шепелева.

Тренировочный сбор состоится в подмосковной Рузе с 16 по 30 декабря для подготовки к олимпийскому квалификационному отбору, который состоится в феврале.

По словам главного тренера «Синтеза» Марата Закирова, входящего в тренерский штаб сборной, команда вновь соберется вместе после новогодних праздников.

«После восстановительных мероприятий команда приступит к работе над функциональной подготовкой. Сбор продлится до 30 декабря, после чего команду распустят на новогодние праздники, и мы соберемся снова 4 января 2021 года», — пояснил тренер.

Напомним, ранее казанский «Синтез» одержал две победы в квалификации Лиги Европы и вышел в 1/8 стадию турнира.