«Синтез» вышел в 1/8 Кубка Европы LEN по водному поло

«Синтез» обыграл сербский «Нови Београд» (11:10) во втором матче квалификационного раунда Лиги Европы LEN по водному поло.

Казанцы оформили решающий задел в первой половине встречи, перебросав соперника на этом отрезке со счетом 5:2. После перерыва характер игры не изменился, команда Марата Закирова довела дело до победы.

Самым результативным в составе «Синтеза» стал Адель Латыпов, забивший четыре мяча.

Благодаря этой победе казанцы со 100%-ным результатом вышли в 1/8 Кубка Европы LEN. Своего соперника по этой стадии турнира «Синтез» узнает по итогам жеребьевки.

Ожидается, что матчи 1/8 Кубка Европы пройдут по формуле: матч дома, матч на выезде 27 февраля и 6 марта.

Напомним, ранее «Синтез» выиграл у румынской «Орадеи» в рамках квалификации европейского турнира.