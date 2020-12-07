«Синтез» вышел в 1/8 Кубка Европы LEN по водному поло
«Синтез» обыграл сербский «Нови Београд» (11:10) во втором матче квалификационного раунда Лиги Европы LEN по водному поло.
Казанцы оформили решающий задел в первой половине встречи, перебросав соперника на этом отрезке со счетом 5:2. После перерыва характер игры не изменился, команда Марата Закирова довела дело до победы.
Самым результативным в составе «Синтеза» стал Адель Латыпов, забивший четыре мяча.
Благодаря этой победе казанцы со 100%-ным результатом вышли в 1/8 Кубка Европы LEN. Своего соперника по этой стадии турнира «Синтез» узнает по итогам жеребьевки.
Ожидается, что матчи 1/8 Кубка Европы пройдут по формуле: матч дома, матч на выезде 27 февраля и 6 марта.
Напомним, ранее «Синтез» выиграл у румынской «Орадеи» в рамках квалификации европейского турнира.
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