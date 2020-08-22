Перенесенный из-за коронавируса KazanSummit пройдет весной 2021 года

Форум KazanSummit пройдет весной 2021 года, рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Основной темой форума должны стать исламские финансы.



При этом Минуллина добавила, что частично мероприятия по исламским финансам перенесены в онлайн — в формате сессии вебинаров с представителями ряда стран исламского мира, рассказала она в программе «Интервью без галстука».



Напомним, что о переносе XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2020» в связи со вспышкой коронавирусной инфекции стало известно еще в марте этого года. Изначально мероприятие должно было пройти в июне, однако в марте его перенесли на неопределенный срок. В июне стало известно, что KazanSummit в этом году точно не состоится.