Владельцы бренда «Кыш Бабай» заподозрили в мошенничестве «Кыш Бабая с антителами» с Avito

Фото: Олег Тихонов

Антитела для Кыш Бабая за 10 тысяч рублей

Турагентство ООО «Трэвел Эндвок», владеющее правами на бренд «Кыш Бабай» (татарстанский эквивалент Деда Мороза) и «Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы» (второй персонаж, соответственно, Снегурочка), заявили о непричастности к нашумевшему объявлению о вызове на дом «Кыш Бабая и Кар Кызы с антителами». Соответствующее письмо, копия которого есть в распоряжении «Реального времени», компания даже направила в Госкомитет Татарстана по туризму.

Подобное объявление появилось на Avito в начале декабря на волне федерального хайпа — на тот момент Сеть уже пестрила предложениями о вызовах на праздник Деда Мороза и Снегурочки со справками. Подогревали шумиху и федеральные ньюсмейкеры — так, бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко заявлял журналистам, что Деды Морозы на домашних новогодних представлениях должны быть привиты от коронавируса и носить маски.

Источник: скриншот avito.ru

Татарстанский «Кыш Бабай с антителами» оценил час работы аж в 10 тысяч рублей и заверил, что и у Кыш Бабая, и у Кар Кызы якобы есть справка о наличии антител к коронавирусной инфекции. Объявление было проиллюстрировано фотографией из официальной резиденции Кыш Бабая, которой управляет упомянутая компания «Трэвел Эндвок». В письме в Госкомитет по туризму компания подчеркивает, что эти снимки также являются их интеллектуальной собственностью и охраняются авторским правом, — и разрешения на публикацию они не давали.

— ООО «Трэвел Эндвок» никакого отношения к данной публикации не имеет. Однако мы подтверждаем, что все сотрудники резиденции [Кыш Бабая и Кар Кызы] сдают тест на коронавирус, — говорится в письме.

Более того, официальная резиденция дает понять, что за подобными объявлениями могут скрываться мошенники.

— Ежегодно подобные объявления с фотографиями наших персонажей публикуются на различных информационных ресурсах, и всегда это заканчивается одинаково — пользователи платят денежные средства авторам объявлений, которые бесследно исчезают, а претензии регулярно направляют в ООО «Трэвел Эндвок». На протяжении 10 лет Кыш Бабай не покидает резиденцию, и его невозможно заказать на различные мероприятия, и тем более на дом, — заявляют в компании.

«На протяжении 10 лет Кыш Бабай не покидает резиденцию, и его невозможно заказать на различные мероприятия, и тем более на дом», — заявляют в компании. Фото: Олег Тихонов

«Бывает так, что под видом резиденции просто собирают деньги с народа»

Совладелица агентства Оксана Артеменко отметила, что с неправомерными пользователями бренда «Кыш Бабай» они борются довольно активно — отслеживают публикации и объявления, а иногда и инициируют судебные процессы. «Хорошо, если это актеры, которые реально приходят на праздники, — мы это только приветствуем, а бывает так, что под видом резиденции просто собирают деньги с народа, потом нам это предъявляют. Так получалось уже несколько раз», — рассказала она.

Артеменко предположила, что и в случае «Кыш Бабая с антителами» речь идет о мошенниках — если бы это были реальные актеры, они приложили бы фото своих костюмов.

— Если профессионалы работают, они размещают свои фотографии, свои наработки, мы видим это и никаких претензий не предъявляем. А когда предоставляют наши фотографии, у людей же складывается впечатление, что это именно мы выходим. А кто в реальности придет, никто предсказать не может, — добавила она.

В картотеке Арбитражного суда можно найти несколько исков от ООО «Трэвел Эндвок» к разным компаниям и предпринимателям из сферы туризма по поводу использования фотографий Кыш Бабая. Большая часть из которых рассмотрена в пользу истца, хотя и с уменьшением исковых требований.



Патентная борьба за Кыш Бабая

Туристическое агентство «Трэвел Эндвок» действительно имеет права на товарный знак «Кыш Бабай» с 2015 года, а на товарный знак «Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы» — еще с 2011 года. Базируется татарский Дед Мороз в селе Новый Кырлай в Арском районе. Визит к нему стоит недешево — взрослый билет может достигать 2,6 тыс. рублей.

Причем, как ранее рассказывала директор компании Юлия Таланова, за право быть «оператором Кыш Бабая» пришлось повоевать: после того как она взялась за создание резиденции Кыш Бабая, в разных уголках России начали появляться «альтернативные» резиденции, борющиеся за право быть родиной татарского Деда Мороза. Именно тогда Таланова и взялась за регистрацию Кыш Бабая и его резиденции как товарного знака.

Как рассказывала директор компании Юлия Таланова, за право быть «оператором Кыш Бабая» пришлось повоевать. Фото: Олег Тихонов

Компания основана еще в 2002 году. За 2019 год она выручила 26,31 млн рублей и получила убыток в 2,12 млн рублей.

На «Авито» же «Кыш Бабая» с антителами» предлагает некто под ником Евгений Гаврилов, зарегистрировавшийся там несколько дней назад. С ним оперативно связаться корреспонденту «Реального времени» не удалось. Оксана Артеменко рассказала, что также пыталась связаться с этим Гавриловым и не получила ответа, а сейчас компания направила жалобу на это объявление в «Авито».

Александр Артемьев