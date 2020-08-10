В Татарстане выявлен самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу

Согласно исследованиям, в Татарстане выявлен самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу. Высокий процент также зафиксирован в Санкт-Петербурге, а также в Тюменской и Тульской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.



По ее словам, мониторинг серологических исследований на COVID-19 продолжается. Сегодня исследование проведено в 26 субъектах во всех возрастных группах населения. «Наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных, специальной методикой отобранных участников этого исследования — это Тюменская область — 24,5%, Тульская область — 27,8%, Санкт-Петербург — 26%, и Республика Татарстан — 31,5%», — сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2.

