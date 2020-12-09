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Роспотребнадзор Татарстана заявил о росте жалоб на вышки 5G

12:03, 09.12.2020
Роспотребнадзор Татарстана заявил о росте жалоб на вышки 5G
Фото: pxhere.com

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина рассказала о росте обращений граждан, жалующихся на облучение от вышек 5G.

«На сегодня пока не согласовано ни одного документа по размещению [вышек]. Пока вышек 5G в Татарстане — нет», — заявила Патяшина.

С ее слов, на сегодняшний день в республике существуют только экспериментальные вышки, работающие не для эксплуатации населения. Тем не менее для того, чтоб установить последние, операторам связи необходимо пройти два этапа согласования. Первый — предоставить проектные материалы в Роспотребнадзор, а затем предоставить лабораторные анализы по предельно допустимому уровню излучения. Только после этого Роспотребнадзор может выдать разрешение на подключение.

Напомним, в июле жители Дербышек устроили народный сход против установки 5G вышек. Исследование, проведенное в начале июля, показало, что 20,3% жителей Татарстана негативно относятся к внедрению сетей 5G.

Общество Татарстан
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