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Жители Дербышек устроили народный сход против установки 5G вышек

23:58, 23.07.2020
Жители Дербышек устроили народный сход против установки 5G вышек
Фото: pxhere.com

В Дербышках местные жители устроили сход из-за установки 5G вышки. Видео появилось в соцсетях.

По словам автора видео, они выступают против установки вышки 5G, которая якобы оказывает негативное влияние на организм человека. На место прибыл представитель состового оператора, который убеждал граждан в безопасности установки такой вышки.

Разговоры о том, что излучение сетей 5G может негативно влиять на человеческий организм, начались с обострением ситуации с COVID-19 в мире. Люди начали поджигать базовые станций, считая, что вышки провоцировали распространение новой инфекции.

В Казани в это время стали продаваться кремы якобы от излучения 5G, а в Зеленодольском районе республики неизвестные даже подожгли вышку.

Исследование, проведенное в начале июля, показало, что 20,3% жителей Татарстана негативно относятся к внедрению сетей 5G.

Общество Татарстан
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