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«Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Челси»

07:37, 09.12.2020
«Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Челси»
Фото: twitter.com/ChelseaFC

«Краснодар» в гостях сыграл вничью с английским «Челси» (1:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Российский клуб первым открыл счет на 24-й минуте игры, но англичане смогли отыграться еще до перерыва, реализовав удар с пенальти.

После этого матча в активе «Краснодара» стало 5 очков в 6 матчах группового этапа. Команда Мурада Мусаева заняла третье место в своей группе.

Напомним, ранее «Краснодар» обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы.

«Челси» (Англия) — «Краснодар» (Россия) — 1:1 (1:1)
Голы:
0:1 — 24, Кабелла (Классон);
1:1 — 26, Жоржиньо (с пенальти).

СпортФутбол
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