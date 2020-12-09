«Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Челси»
«Краснодар» в гостях сыграл вничью с английским «Челси» (1:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.
Российский клуб первым открыл счет на 24-й минуте игры, но англичане смогли отыграться еще до перерыва, реализовав удар с пенальти.
После этого матча в активе «Краснодара» стало 5 очков в 6 матчах группового этапа. Команда Мурада Мусаева заняла третье место в своей группе.
Напомним, ранее «Краснодар» обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы.
«Челси» (Англия) — «Краснодар» (Россия) — 1:1 (1:1)
Голы:
0:1 — 24, Кабелла (Классон);
1:1 — 26, Жоржиньо (с пенальти).
СпортФутбол
Ничья на «Стэмфорд Бридж»!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 8, 2020
На этом мы завершили своё выступление в Лиге чемпионов сезона 20/21. Встретимся в Лиге Европы весной Спасибо за поддержку, «быки» #ЧелсиКраснодар — 1:1#ЛЧ #ЛигаЧемпионов #БыкиВЕвропе #ВпередБыки pic.twitter.com/UWOXdOjFw4
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