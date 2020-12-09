«Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Челси»

«Краснодар» в гостях сыграл вничью с английским «Челси» (1:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Российский клуб первым открыл счет на 24-й минуте игры, но англичане смогли отыграться еще до перерыва, реализовав удар с пенальти.

После этого матча в активе «Краснодара» стало 5 очков в 6 матчах группового этапа. Команда Мурада Мусаева заняла третье место в своей группе.

Напомним, ранее «Краснодар» обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы.

«Челси» (Англия) — «Краснодар» (Россия) — 1:1 (1:1)

Голы:

0:1 — 24, Кабелла (Классон);

1:1 — 26, Жоржиньо (с пенальти).