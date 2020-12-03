«Краснодар» вышел в Лигу Европы, обыграв французский «Ренн»

«Краснодар» дома обыграл французский «Ренн» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Единственный мяч в игре был забит на 71-й минуте встречи. Автором гола в составе «быков» стал Маркус Берг, реализовавший передачу Александра Мартыновича.

Эта победа стала первой в истории «Краснодара», одержанной в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Благодаря победному результату над «Ренном», российская команда обеспечила себе третье место в группе, что позволит клубу сыграть в весенней части Лиги Европы.

Первая победа в группе #ЛЧ в истории клуба, первый «сухарь» в турнире и первый успех российского клуба в сезоне в Лиге чемпионов УЕФА.



Цифры и факты матча #КраснодарРенн https://t.co/xVfYajtmyf — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 2, 2020

В последнем туре «Краснодару» предстоит сыграть в Англии против «Челси», который разгромил испанскую «Севилью» (4:0).

Подробнее о выступлении российских команд в Лиге чемпионов можно почитать в материале «Реального времени».