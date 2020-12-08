Нового митрополита для Казани нашли на Урале

Кто такой митрополит Кирилл?

Возглавлять Казанскую и Татарстанскую митрополию поставили митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла (в миру — Михаил Васильевич Наконечный). Такое решение сегодня принял Священный синод РПЦ под председательством патриарха Кирилла.

Новому главе Татарстанской епархии 59 лет, он начал служение в 1980 году, а в 2011 году был назначен преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским и в том же году поставлен ректором Екатеринбургской духовной семинарии. Кроме того, с марта ему было поручено управление Алапаевской епархией, а с августа — Серовской.

«Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, с освобождением его от управления Екатеринбургской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорится на сайте РПЦ.

В региональных СМИ новое назначение митрополита Кирилла восприняли скорее как повышение и усиление его веса в иерархии РПЦ.

— Казанская кафедра имеет особое значение для церкви, и назначают туда только опытных, адекватных людей с бэкграундом. Туда нельзя назначить молодого епископа, к этой фигуре большие требования. Владыка Кирилл — один из немногих людей в церкви, который необходимыми качествами обладает, — отметил религиовед Роман Силантьев в разговоре с URA.RU.

Отметим, что митрополит Кирилл до этого дня руководил довольно непростой епархией — только за последний год ему пришлось заниматься урегулированием сразу нескольких скандалов, освещавшихся в федеральных СМИ, — подробнее о них ниже. Кроме того, на территории этой епархии также имеется многочисленная мусульманская община — правда, она разделена сразу на несколько муфтиятов.

История конфликтов: схиигумен Сергий, храм в центре города, губернатор

Именно в епархии Кирилла произошла история, связанная с духовником Среднеуральского женского монастыря схиигуменом Сергием. Последний стал известен широкой общественности в 2018 году, когда он впервые заговорил о различных заговорах и «цифровом рабстве». Особенно громко его имя прогремело после заявления священнослужителя, сделанного в разгар пандемии коронавируса. Тогда именно Сергий заявил об отсутствии необходимости профилактических мер, в том числе закрытия церквей. Позднее стало известно, что свой сан он получил после того, как был осужден за убийство. После обнародования этого факта послушники монастыря, в котором он был настоятелем, начали массово жаловаться на жестокое обращение и регулярные избиения.

Проповеди Сергия заинтересовали и «Центр Э» МВД России, занимающийся противодействием экстремизму. Они заметили в его проповедях признаки возбуждения ненависти и вражды. Все это стало поводом для того, чтобы 3 июля 2020 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил клирика от дел.

Проповеди Сергия заинтересовали и «Центр Э» МВД России, занимающийся противодействием экстремизму. Фото Владимира Жабрикова / ura.ru

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских соборов, и постановил извергнуть его из сана, заявлено на сайте РПЦ.

Позднее Сергию выписали штраф 90 000 рублей за распространение недостоверной информации о пандемии коронавируса. Однако после этого Сергий не оставил монастырь, а захватил его, тем самым нарушив предписания вышестоящего служителя церкви. В итоге 19 октября Сергий был отлучен от церкви.



Кроме того, в период руководства митрополита Кирилла разгорелся скандал со строительством храма святой Екатерины в самом центре Екатеринбурга — на месте сквера около театра драмы. При этом митрополит не оставался в стороне от конфликта.

В период руководства митрополита Кирилла разгорелся скандал со строительством храма святой Екатерины в самом центре Екатеринбурга. Фото: Леонид Макаров / wikipedia.org

«Мы считаем, что главный храм Екатеринбурга должен быть в центре, и здесь других вариантов нет. Центральная площадка из двух предложенных вариантов у нас одна — на улице Горького», — приводит его слова «Накануне.ру».

После этого жители города выходили на массовые протесты, в результате которых были задержаны сотни человек. Тогда Кирилл назвал протестующих «потерявшимися людьми по причине безверия». В итоге активистам удалось отстоять территорию парка и храм не был построен.

В апреле произошел конфликт митрополита Кирилла с губернатором Свердловской области из-за требования властей закрыть храмы в целях профилактики коронавируса. Тогда владыка заявил, что таким образом губернатор ущемляет чувства верующих, при этом игнорируя магазины, где также можно наблюдать массовое скопление людей. Конфликт завершился подписанием регионального постановления о запрете на проведение религиозных обрядов.



Дмитрий Зайцев