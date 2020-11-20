Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан

Фото: Максим Платонов

Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, ему было 73 года. Об этом сообщила пресс-служба президента РТ.

Глава республики Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита. Он распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон.

Фото: Максим Платонов

Митрополит Феофан (в миру Иван Ашурков) родился 21 мая 1947 года в Курской области. 13 июля 2015 года был назначен митрополитом Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии. С 22 октября 2015 года — ректор Казанской духовной семинарии.

Накануне первой годовщины служения на казанской земле митрополит Феофан дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Реального времени».

