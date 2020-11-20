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Происшествия

Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан

10:04, 20.11.2020 9
Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
Фото: Максим Платонов

Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, ему было 73 года. Об этом сообщила пресс-служба президента РТ.

Глава республики Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита. Он распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон.

Фото: Максим Платонов

Митрополит Феофан (в миру Иван Ашурков) родился 21 мая 1947 года в Курской области. 13 июля 2015 года был назначен митрополитом Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии. С 22 октября 2015 года — ректор Казанской духовной семинарии.

Накануне первой годовщины служения на казанской земле митрополит Феофан дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Реального времени».

Происшествия Татарстан Ашурков Иван Андреевич (Митрополит Феофан)
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    Светлая память! Столько в нем энергии, силы и планов было... Что случилось? Ковид?(((
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  • Анонимно 20 ноя
    Пусть земля будет пухом...
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  • Анонимно 20 ноя
    грустно
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  • Анонимно 20 ноя
    Царствие небесного. Молимся за Н.П. Владыко Феофана
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  • Анонимно 20 ноя
    Скончался.... надо же... соболезнуем
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  • Анонимно 20 ноя
    Лечился бы в республике с простыми людьми. жил бы долго. Надо быть со свими прихожанами и лечиться сними.
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  • Анонимно 20 ноя
    Ужасная новость. Соболезнование родным и близким Феофана.
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  • Анонимно 20 ноя
    все умрем. 74 года это не мало.
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  • Анонимно 20 ноя
    Осложнения после ковида, земля пухом! Берегите себя ,люди!!!!!
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